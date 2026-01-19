Силы ПВО за три часа сбили над территорией России 47 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение трех часов сбили над российскими регионами 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Беспилотники противника были перехвачены и уничтожены в период с 20:00 до 23:00 мск. 21 дрон сбит над территорией Рязанской области, 19 — над территорией Брянской области. Пять беспилотников сбили в Калужской и по одному в Белгородской и Курской областях.

19 января сообщалось, что за четыре часа силы ПВО уничтожили над Белгородской и Брянской областями четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины.

До этого Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за четыре часа уничтожили 16 беспилотников самолетного типа в Белгородской и Курской областях. По информации ведомства, 13 дронов перехватили в Белгородской области и три — в Курской области.

Ранее стало известно, что Минобороны готовит резервистов к защите критической инфраструктуры.