Посольство РФ предупредило россиян о росте преступности в Гватемале

Посольство РФ в Гватемале рекомендовало россиянам соблюдать меры предосторожности на фоне криминальной обстановки в республике. Об этом говорится в заявлении дипведомства в Telegram.

«Посольство рекомендует россиянам, находящимся в Гватемале и планирующим посетить эту страну в ближайшее время, проявлять осторожность и следовать рекомендациям местных властей», — говорится в сообщении.

Президент Гватемалы Бернардо Аревало объявил о введении на 30 дней чрезвычайного положения на всей территории страны в связи с резким ростом преступности. В обращении к нации он подчеркнул, что целью введенного чрезвычайного положения является защита и безопасность граждан. По словам Аревало, для борьбы с бандами будет задействована вся мощь полиции и армии.

Накануне сообщалось, что заключенные одновременно устроили бунт в трех тюрьмах Гватемалы и взяли в заложники 46 человек.

