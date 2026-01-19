Неизвестные украли 56 тонн медного кабеля с базы ВВС Британии

Неустановленные лица вывезли с территории авиабазы ВВС Великобритании в графстве Кембриджшир 56 тонн медного кабеля. Об этом сообщает газета Sun со ссылкой на собственные источники.

Злоумышленники использовали для транспортировки похищенного тяжелую технику: грузовик с манипулятором, которым подняли и погрузили 16 огромных катушек кабеля прямо с территории базы ВВС Уайтон. На этой базе располагаются военная разведка Великобритании (Defense Intelligence) и Объединенное разведывательное управление, созданное для координации деятельности разведслужб различных родов войск.

По предварительным оценкам, общая стоимость похищенной меди составляет около £400 тыс. (примерно $536 тыс.). Издание отмечает, что катушки с кабелем хранились вблизи взлетно-посадочной полосы.

Согласно информации, полученной Sun, преступники проделали брешь в ограждении, окружающем базу, и завезли грузовик непосредственно к месту хранения кабеля. Однако перегруженный автомобиль не смог покинуть территорию тем же путем, поэтому злоумышленники, как утверждает газета, беспрепятственно выехали через главный контрольно-пропускной пункт.

