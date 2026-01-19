Младенец не выжил после того, как отец засунул ему в рот носок, чтобы тот не плакал

В Узбекистане отец засунул в рот младенцу носок, ребенок не выжил

В Узбекистане младенец не выжил после того, как отец засунул ему в рот носок, чтобы тот перестал плакать. Об этом со ссылкой на телеканал Sevimli сообщает aif.ru.

Инцидент произошел в Хатырчинском районе. Пятимесячный младенец плакал, и отец решил засунуть ему в рот носок — ребенок посинел. После этого мать срочно отвезла его в медицинское учреждение.

У младенца не было дыхания и сердцебиения, врачам удалось успешно провести сердечно-легочную реанимацию и запустить сердце ребенка. Пострадавший четыре дня получал интенсивную терапию, однако медикам не удалось спасти его.

В отношении отца ребенка возбуждено уголовное дело, его задержали. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до десяти лет.

