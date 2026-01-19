Размер шрифта
Допущенный к международным стартам россиянин хочет отказаться от участия в ОИ-2026

Лыжник Денисов: скорее всего, я пролетаю мимо Олимпиады
Александр Вильф/РИА Новости

Российский лыжник Никита Денисов заявил, что вряд ли будет выступать на Олимпийских играх 2026 года после получения нейтрального статуса. Его слова передает Sport24.

«Мой последний международный старт был еще в 2022 году. Нет вообще никакого понимания, что меня ждет. Даже свои ощущения не могу предсказать. Но скорее всего, я пролетаю мимо Олимпиады», — сказал Денисов.

19 января спортсмен получил нейтральный статус и право выступать на международных соревнованиях.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д'Ампеццо. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали семь спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника.

Ранее в FIS опровергли слова Елены Вяльбе о прекращении выдачи нейтральных статусов россиянам.

