Допущенный к международным стартам россиянин хочет отказаться от участия в ОИ-2026

Российский лыжник Никита Денисов заявил, что вряд ли будет выступать на Олимпийских играх 2026 года после получения нейтрального статуса. Его слова передает Sport24.

«Мой последний международный старт был еще в 2022 году. Нет вообще никакого понимания, что меня ждет. Даже свои ощущения не могу предсказать. Но скорее всего, я пролетаю мимо Олимпиады», — сказал Денисов.

19 января спортсмен получил нейтральный статус и право выступать на международных соревнованиях.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д'Ампеццо. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали семь спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника.

Ранее в FIS опровергли слова Елены Вяльбе о прекращении выдачи нейтральных статусов россиянам.