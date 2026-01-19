Размер шрифта
Дзюбу назвали «отыгранным материалом»

Легенда ЦСКА Пономарев назвал Дзюбу отыгранным материалом
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР по футболу Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что «Зениту» после ухода колумбийского нападающего Матео Кассьерры не стоит задумываться над возвращением в команду Артема Дзюбы.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.

«Дзюба — это уже отыгранный материал. Будет кошмар, если они его вернут. Тогда будет это вообще полная неразбериха для Семака. В таком случае он прогорит, не на 100, а на все 120 процентов. Ему надо свежие силы, свежую кровь в команду вливать. А так у него ничего не получится. Осенью-то и не много что получилось, а сейчас отпустили Гонду, отпустили Кассьерру. Играть некем совсем», — заявил Пономарев.

РПЛ находится на зимней паузе, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее Владимир Пономарев высмеял нападающего «Зенита» Александра Соболева.

