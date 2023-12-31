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Вучич заявил, что революция в Сербии невозможна

Вучич: революции в Сербии не будет из-за слабой поддержки оппозиции

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Johanna Geron/Reuters

Революция в Сербии невозможна, так как граждане страны выразили свою поддержку правящей коалиции по итогам повторного голосования 30 декабря на некоторых избирательных участках. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, передает ТАСС.

«Не будет революций, насильственного захвата власти», — подчеркнул политик.

По его словам, граждане страны абсолютно ясно дали понять, кого они поддерживает. Как считает Вучич, это имеет «ключевое значение».

30 декабря в Сербии прошли повторные выборы. Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия», несогласные с итогами прошедших в стране 17 декабря выборов, почти каждый день устраивают акции за пересмотр итогов голосования. 25 декабря протестующие пытались взять штурмом мэрию Белграда. А через три дня они перекрыли улицу в центре города.

До этого французский политик Филиппо обвинил Запад в организации в Сербии «евромайдана».

Ранее Вучич прокомментировал возможность насильственной смены власти в Сербии.

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