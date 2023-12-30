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Захарова ответила на высказывание Подоляка об ультиматумах к России

Захарова заявила, что Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу

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Станислав Красильников/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Киев не будет вести с Россией «классических» переговоров.

Ранее в интервью Подоляк заявил, что вместо переговоров будут ультимативные требования к РФ на наивысшем уровне, и Москва их примет.

Как заявила Захарова, украинские власти пытаются зомбировать свое население, «чтобы потом под дулом пистолетов затащить в окопы и там добить».

«Каждый, кто еще слушает «банковых террористов», должен знать: Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу. Каждого, кто приходил с мечом или гранатой, гнала взашей. Каждому, кто пытался уничтожить страну или ее народ, выписывала рецепт от расчеловечивания», — написала она.

До этого посланник папы римского Франциска по урегулированию конфликта на Украине Маттео Дзуппи сообщил, что наблюдает продвижение в рамках миссии.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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