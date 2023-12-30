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В США обеспокоены стремительным ростом госдолга

Fox News: госдолг стал болезненной темой в США, он составляет около $34 трлн

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Reuters

Стремительный рост госдолга США становится все более болезненным вопросом для американского конгресса, на данный момент его размер составляет около $34 трлн. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на данные минфина США.

«Стремительный рост государственного долга становится все более болезненной темой на Капитолийском холме. Республиканцы и демократы соглашаются, что его следует взять под контроль… по состоянию на полдень пятницы общий долг правительства США быстро приближался к 34 триллионам долларов», — говорится в сообщении телеканала.

До этого сообщалось, что госдолг США может преодолеть отметку в $34 трлн в начале декабря 2023 года. Последний триллион долга федерального правительства сформировался быстрее предыдущего в три раза. При этом госдолг с $30 трлн до нынешних значений вырос за полтора года. С июня по сентябрь 2023 года государственный долг Соединенных Штатов каждый день рос на $10,9 млрд.

В январе был превышен законодательно установленный потолок госдолга США, который составлял $31,4 трлн. В результате минфин страны вынужден был применить чрезвычайные меры для продолжения финансовых операций. В последние месяцы американская администрация призывала конгресс увеличить лимит задолженности. Республиканцы, контролирующие палату представителей, согласились повысить потолок госдолга при условии значительного сокращения бюджетных расходов.

Ранее Илон Маск отреагировал на размер госдолга США, не используя слова.

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