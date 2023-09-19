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Илон Маск отреагировал на размер госдолга США, не используя слова

Предприниматель Маск отреагировал на размер госдолга США восклицательным знаком

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Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал восклицательным знаком в социальной сети Х на то, что государственный долг США впервые в истории превысил цифру в $33 трлн.

«!» — написал он.

До этого Министерством финансов Соединенных Штатов сообщило, что госдолг страны впервые достиг отметки в $33 трлн. На официальном сайте американского Минфина указано, что на 18 сентября общая сумма государственного долга США составляет $33,04 трлн. Это новый рекордный показатель американского госдолга, превысивший отметку в $32 трлн 16 июня.

В январе был превышен законодательно установленный потолок госдолга США, который составлял $31,4 трлн. В результате Минфин страны вынужден был применить чрезвычайные меры для продолжения финансовых операций. В последние месяцы американская администрация призывала конгресс увеличить лимит задолженности. Республиканцы, контролирующие палату представителей, согласились повысить потолок госдолга при условии значительного сокращения бюджетных расходов.

Ранее экономист предупредил Киев о рисках, связанных с ростом внешнего долга.

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