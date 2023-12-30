В ЕС сообщили о препятствиях для Украины в евроинтеграции

Процесс евроинтеграции Украины сравним с бегом с препятствиями из-за специфики принятия решений в Евросоюзе. Об этом заявила посол ЕС на Украине Катарина Матернова в статье, опубликованной украинским изданием «Европейская правда».

«На пути к интеграции в ЕС мы сейчас переходим от этапа «спринта» к забегу на длинную дистанцию. К тому же, забегу с препятствиями. Такова природа принятия решений в Евросоюзе», - заявила Матернова.

В конце ноября Матернова заявляла, что считает реалистичной цель Украины стать членом ЕС до конца этого десятилетия, но добавила, что простым это решение не будет. Матернова уточнила, что есть два важных элемента — Украина должна выполнить все требования, а для этого ей необходимо выполнить много технической работы, также нужны институционные урегулирования со стороны ЕС, чтобы принять новых членов.

Также сообщалось, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто евроинтеграцию Украины, стороны работают над организацией встречи Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в будущем.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что дальнейшие ошибки Евросоюза могут привести к росту недовольства в объединении.