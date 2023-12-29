Постпред Ульянов предрек рост недовольства внутри ЕС

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что дальнейшие ошибки Евросоюза могут привести к росту недовольства в объединении. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается прогноза относительно того, что Европейский союз развалится. Я думаю, что пока таких признаков нет. Наоборот, есть очередь на вступление в Европейский союз, но, в то же время, ЕС проявляет себя в последнее время все более и более непрофессионально, допускает все больше и больше ошибок», — сообщил Ульянов.

Ранее министры финансов стран Евросоюза договорились о смягчении правил бюджетной дисциплины, чтобы обеспечить «дальнейшую стабильность и рост» европейской экономики. В публикации отмечается, что Совет ЕС согласовал новые рамки экономического регулирования, которые обеспечат стабильность и рост.

В испанском представительстве в Совете ЕС назвали новые правила «сбалансированными, реалистичными, подходящими для решения нынешних и будущих вызовов».

До этого Боррель сравнил Евросоюз с магнитом для других стран. Он подчеркнул, что сотни тысяч людей хотят переехать жить в Европу из-за высоких стандартов жизни, политической свободы, экономического процветания и социальной сплоченности.

20 декабря стала известна дата первого заседания в Брюсселе в формате Совета Украина — НАТО.

Ранее в Евросоюзе рассказали о тратах на укрепление обороноспособности Грузии.