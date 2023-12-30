В США назвали Трампа «мучеником» после отстранения от местных праймериз

Экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, являющийся кандидатами на пост президента США от Республиканской партии, назвал бывшего президента США Дональда Трампа «мучеником» после решения в штате Мэн отстранить экс-главу государства от местных праймериз. Об этом Кристи заявил в эфире телеканала CNN.

«Это (отстранение от местных праймериз. – прим. ред.) делает его мучеником», — заявил кандидат.

До этого сообщалось, что, по мнению Трампа, Верховный суд США отменит решения штатов Мэн и Колорадо об отстранении его от местных праймериз.

В предвыборном штабе Трампа назвали отстранения бывшего главы государства от праймериз попытками вмешательства в выборы и нападением на демократию.

Ранее в конгрессе США призвали допустить Трампа к выборам.