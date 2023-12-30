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Американский экономист Вольф заявил, что ситуация на Украине пугает Байдена

Американский экономист Вольф: катастрофа на Украине пугает Джо Байдена

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Evelyn Hockstein/Reuters

Главу Белого дома Джо Байдена пугают последствия его провала на Украине. Об этом заявил американский экономист Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Экономист указал, что будущее Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена, советника президента Соединенных Штатов Джейка Салливана и других главных советников теперь находится под вопросом.

«Они связаны с феерическим внешнеполитическим провалом. В прошлом подобные неудачи стоили людям репутации и политического будущего. Мне кажется, что они очень боятся — и вполне справедливо, — что с ними может произойти то же самое», — отметил эксперт.

Вольф подчеркнул, что Вашингтон сделал ставку на Украину в конфликте с Российской Федерацией, однако все расчеты и предположения Белого дома оказались ошибочными, а результат боевых действий оказался не таким, каким его хотела бы видеть администрация американского президента Байдена.

По мнению экономиста, провал на Украине, а также ущерб от поддержки Израиля в войне c ХАМАС, будут иметь серьезные последствия для США.

До этого газета The New York Times писала, что Украине не стоит отказываться от переговоров с Россией после провальных попыток украинской армии захватить территории.

Ранее в Раде рассказали о больших потерях ВСУ на фронте.

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