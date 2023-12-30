Трамп считает, что он сможет участвовать в выборах в Мэне и Колорадо

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что Верховный суд США отменит решения штатов Мэн и Колорадо об отстранении его от местных праймериз. Об этом сообщает американская газета New York Times со ссылкой на информированные источники.

«Трамп в частном порядке сказал некоторым людям, что, по его мнению, Верховный суд подавляющим большинством голосов вынесет решение против решений в Колорадо и Мэне, по словам человека, знакомого с тем, что он сказал», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что при этом Трамп раскритиковал Верховный суд, в который он назначил трех судей-консерваторов, создав подавляющее большинство.

По данным газеты, советники Трампа готовятся уже во вторник опротестовать решения в Колорадо и Мэне.

До этого спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что решение властей штата Мэн о недопуске Дональда Трампа к республиканским праймериз отменит высшая инстанция.

Ранее отстранение Трампа от выборов в Мэне связали с «марксистами».