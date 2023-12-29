Отстранение Трампа от выборов в Мэне связали с «марксистами»

Американский предприниматель Дональд Трамп – младший раскритиковал решение властей Мэна о запрете на участие его отца, бывшего президента США Дональда Трампа в праймериз Республиканской партии в штате. В соцсети X (бывший Twitter) он отметил, что левое правительство готово заплатить любую цену в рамках борьбы против своих оппонентов.

«Теперь Трамп снят с выборов в штате Мэн. Помните, ребята, леворадикалы/марксисты у власти не заботятся о правилах, благопристойности, этикете или о чем-либо еще, кроме власти. Они заставят замолчать и/или посадят в тюрьму своих оппонентов любой ценой <...> Пока мы не проснемся, ничто их не остановит», — написал Трамп-младший.

Госсекретарь штата Мэн, демократ Шанна Беллоуз исключила Трампа из списков кандидатов на праймериз под предлогом его причастности к штурму Капитолия в январе 2021 года со стороны его сторонников. По ее мнению, экс-президент США нарушил 14-й поправку к конституции страны и не может участвовать в выборах, поскольку помогал «восстанию или мятежу». Юристы политика уже оспорили подобный шаг. Решение в Мэн последовало вслед за схожим постановлением в Колорадо. При этом в Калифорнии, Мичигане и Миссури снять Трампа с праймериз не удалось.

Ранее в конгрессе США призвали допустить Трампа к выборам.