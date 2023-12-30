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В США высмеяли Блинкена

Сенатор Круз высмеял Блинкена за слова об укреплении глобального мира

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Luis Barron/Global Look Press

В США высмеяли госсекретаря Энтони Блинкена за то, что он гордится работой Госдепартамента администрации президента Джо Байдена по «укреплению глобального мира и безопасности». Об этом сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на сенатора от штата Техас Теда Круза.

«Я не уверен, что в мире смогут и дальше терпеть этот «мир» Байдена», — приводит телеканал слова Круза.

Как отмечается в сообщении, ранее Блинкен заявлял о том, что гордится «работой по построению более прочных партнерских отношений и укреплению глобального мира и безопасности».

До этого колумнист The Washington Post Марк Тиссен назвал выдвижением на переизбрание худшим решением президента США Джо Байдена в 2023 году.

Ранее сообщалось, что сын президента США Хантер стал препятствием для переизбрания отца.

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