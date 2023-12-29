Сын президента США Хантер стал препятствием для переизбрания отца

Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден стал серьезным препятствием для переизбрания нынешнего главы государства на второй срок в 2024 году. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

«Хантер стал еще одним серьезным препятствием для надежд президента на второй срок», — отмечается в публикации.

Газета напоминает, что президент США «уже начал проседать» по опросам общественного мнения, которые показывают широкое недовольство работой Байдена и возрастом.

До этого сообщалось, что сын президента США впервые предстанет перед федеральным окружным судом в штате Калифорния по делу о неуплате налогов на сумму $1,4 млн 11 января 2024 года.

13 декабря пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что глава США Джо Байден не намерен помиловать своего сына Хантера, если того признают виновным в совершении налоговых преступлений.

Хантер Байден во время дачи показаний в палате представителей конгресса заявлял, что его отец Джо Байден не был вовлечен в его бизнес.

Ранее республиканцы заподозрили Байдена в сговоре с сыном Хантером.