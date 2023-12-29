В Сербии пройдут частичные перевыборы

Избирательный комитет Сербии проведет повторное голосование на 35 участках. Об этом сообщает РИА Новости.

«Принято решение провести повторное голосование на выборах в народные депутаты в субботу, 30 декабря 2023 года, с 7.00 до 20.00 на всего 35 местах для голосования», — заявили в сербском избиркоме.

Причиной объявлены выявленные различные нарушения при прошедшем волеизъявлении, а также технические проблемы.

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия», несогласные с итогами прошедших в стране 17 декабря выборов, почти каждый день устраивают акции за пересмотр итогов голосования. 25 декабря протестующие пытались взять штурмом мэрию города, а и.о. мэра Белграда Александар Шапич назвал беспорядки «майданизацией». На 29 декабря активисты анонсировали 24-часовой митинг с перекрытием главных городских трасс.

До этого сторонники прозападной оппозиции перекрыли улицу в центре Белграда в Сербии.

Ранее в Сербии заподозрили Германию в причастности к протестам в Белграде.