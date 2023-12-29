В ВСУ призвали Запад укрепить ПВО Украины после инцидента с НЛО в Польше

Инцидент с неопознанным летающим объектом (НЛО), обнаруженным в воздушном пространстве Польши, является сигналом для западных стран о необходимости усовершенствовать систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Такое заявление сделал представитель Военно-воздушных сил государства Юрий Игнат, которого процитировало местное издание «РБК-Украина».

По его словам, предотвратить подобные ситуации в будущем можно только за счет укрепления обороноспособности Украины. Как сказал Игнат, лишь после получения дополнительных систем противовоздушной обороны Киев сможет «защитить себя» и другие европейские государства.

«Это еще один сигнал нашим партнерам, чтобы Украину усилить необходимым количеством средств ПВО, чтобы мы стали щитом между РФ и Европой», — уточнил представитель армии страны.

29 декабря польский портал onet.pl сообщил, что в небе над восточной частью республики появился черный объект длиной до двух метров. Как рассказал журналистам один из очевидцев, полет НЛО сопровождался «громким свистом».

В тот же день президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с представителями военного руководства страны, ключевой темой которого стало нарушение ее воздушного пространства. Заседание началось в 13:00 (15:00 мск).

Ранее на территории Румынии упали осколки беспилотного летательного аппарата (БПЛА).