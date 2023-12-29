Оппозиция перекрыла улицу в центре Белграда

Сторонники прозападной оппозиции перекрыли улицу в центре Белграда в Сербии. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, около трех десятков человек собрались у министерства государственного управления и местного самоуправления собрались, требуя раскрыть списки избирателей. Потом они прошлись по улице Кнеза Милоша, где перекрыли движение.

Отмечается, что правоохранительные органы не препятствовали протестующим, а сотрудники полиции разворачивали движение автомобилей.

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия», несогласные с итогами прошедших в стране 17 декабря выборов, почти каждый день устраивают акции за пересмотр итогов голосования. 25 декабря протестующие пытались взять штурмом мэрию города, а и.о. мэра Белграда Александар Шапич назвал беспорядки «майданизацией». На 29 декабря активисты анонсировали 24-часовой митинг с перекрытием главных городских трасс.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в отношении Сербии наблюдаются элементы вмешательства во внутренние дела со стороны Запада.

Ранее в Сербии заподозрили Германию в причастности к протестам в Белграде.