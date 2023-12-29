Песков указал на отсутствие «кампанейщины» при выдвижении Путина на выборы

Решение граждан о подписях в поддержку выдвижения действующего президента РФ Владимира Путина на предстоящие выборы главы государства является личным делом каждого. Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам представителя российского лидера, в данном процессе нет места для так называемой «кампанейщины». Люди решают поставить подписи на соответствующих документах по собственному желанию, подчеркнул он.

«Что касается администрации, это личное дело каждого. Здесь нет места и не должно быть места никакой кампанейщине», — указал Песков.

Также он добавил, что у него самого еще не было возможности поставить подпись в поддержку выдвижения Путина. Однако, как сказал пресс-секретарь Кремля, для этого еще достаточно времени.

Очередные президентские выборы в РФ запланированы на 17 марта 2024 года. Действующий глава государства примет участие в электоральном процессе в качестве самовыдвиженца, в связи с чем ему надо было создать группу избирателей как минимум из 500 человек.

16 декабря соответствующая инициативная группа избирателей заявила о выдвижении российского лидера на выборы. Собрание сторонников прошло в концертном зале «Зарядье», при этом его участниками стали 700 человек.

Ранее в РФ заработал предвыборный сайт Владимира Путина.