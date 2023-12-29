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В США заявили о работе аэростата КНР через американскую интернет-сеть

NBC: сбитый в США аэростат КНР был подключен к американской интернет-сети

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Randall Hill/Reuters

Китайский аэростат, сбитый в воздушном пространстве США в феврале 2023 года, пользовался услугами местного интернет-провайдера для передачи данных в КНР. Об этом сообщил телеканал NBC News, сославшись на американских чиновников.

По информации журналистов, благодаря подключению к сети одного из интернет-провайдеров на территории США летательный аппарат мог отправлять и получать ответные сообщения из КНР. Однако сам поставщик интернет-услуг, название которого в данный момент не разглашается, активно отрицает свою причастность к работе указанного аэростата.

Как сказали источники, после инцидента администрация действующего президента страны Джо Байдена обратилась в местный Суд по надзору за деятельностью зарубежных разведывательных служб. В материале отмечается, что Белый дом потребовал от инстанции выдать ему разрешение на сбор информации о деятельности китайского летательного аппарата в период его нахождения в американском воздушном пространстве.

Чиновники уточнили, что подобное решение суда может позволить правительству получить доступ ко всем данным о работе аэростата. В том числе речь идет о сведениях, которые летательный аппарат передавал в КНР при помощи американского интернет-провайдера.

В конце января 2023 года в небе над США появился китайский стратосферный аэростат, после чего власти страны обвинили КНР в использовании устройства для сбора разведывательных данных. Позже телеканал CNN сообщил, что 4 февраля военные сбили летательный аппарат над Атлантическим океаном.

Ранее американский генерал заявил, что инцидент с аэростатом КНР выявил недостатки в обороне США.

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