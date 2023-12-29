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В Европарламенте раскритиковали посольство Украины в Таллине

Евродепутат от Эстонии Мадисон раскритиковал посла Украины за молчание

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Depositphotos

Депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон раскритиковал реакцию посольства Украины в Таллине на его предложения по помощи Киеву набрать «свежую кровь» для боевых действий. Своим мнением он поделился в статье для издания ERR.

Парламентарий призвал решать проблему с нехваткой человеческих ресурсов в Вооруженных силах Украины (ВСУ). По его словам, по состоянию на 14 ноября в Эстонии находились 35 796 украинских беженцев, попавших под международную защиту. Мадисон отметил, что около семи тысяч из них не должны были покидать свою родную страну.

Как пишет Мадисон, эти данные побудили его 5 декабря написать послу Украины в Эстонии Максиму Кононенко письмо, в котором он предложил обсудить текущую ситуацию и возможности оказания «реальной помощи». Он указал, что одним из вариантов является подача Киевом официального запроса к Эстонии для содействия возвращению годных к военной службе украинцев на родину.

«Поскольку в течение недели ответа от украинского посольства не последовало, я отправил письмо-напоминание с вопросом, дошло ли письмо. Это было 11 декабря. Но и оно было встречено смущенным молчанием», — сообщил евродепутат.

До этого генерал ВСУ, командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский высказывал мнение, что следующий год может стать для Украины еще более тяжелым, чем нынешний.

Тарнавский заявил о нехватке человеческого и технического ресурса. Причинами неудачи при контрнаступлении он назвал грамотно организованную оборону Вооруженных сил РФ и большое количество заявлений украинских властей, завышающих ожидания от действий ВСУ. По его мнению, со стороны Киева было слишком много лишних слов.

О проблемах в украинской армии до этого заявлял и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он потребовал больше помощи от государства после поражений войск в боях с российской армией. Главком попросил не только вооружение и боеприпасы, но и людей для продолжения борьбы.

Ранее Залужный объявил об изменении стратегии ВСУ в 2024 году.

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