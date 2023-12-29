Алиханов сообщил, почему Литва подняла тарифы на транзит

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что транзит из Калининграда не является путем обхода санкций Европейского союза. Об этом он заявил РИА Новости.

По словам губернатора, именно эту риторику используют литовские власти, в одностороннем порядке повышая стоимость железнодорожного транзита.

«Калининградский транзит к обходу санкций Евросоюза имеет нулевое отношение. И ограничивать его с аргументацией, что мы ограничиваем калининградский транзит, потому что мы не хотим обхода санкций, это бред. Калининградский транзит не может являться путем обхода европейских санкций», — заявил Алиханов.

Он назвал аргументацию Вильнюса бредом, добавив, что невозможно каким-либо образом нарушить санкции ЕС, перевозя товары из Калининграда в Воронеж и обратно.

До этого губернатор Калининградской области Антон Алиханов призвал литовские власти снять ограничения на транзит, вернувшись к нормальному сотрудничеству.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обвинила Литву и Евросоюз в невыполнении обязательств по транзиту в РФ.