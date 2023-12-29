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В Грузии рассказали о мечте о Евросоюзе

В Грузии считают, что к 2030 году будут готовы к вступлению в Евросоюз

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Shakh Aivazov/AP

Грузия и грузинское общество к 2030 году будут готовы к вступлению в Европейский союз. Такое мнение в эфире телеканала «Имеди» выразил председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

«В конечном итоге, когда на повестку дня встанет вопрос членства, главным критерием будет все равно экономика», — заявил Кобахидзе.

Он сравнил положение Грузии и Молдавии, на фоне которой Тбилиси за два года в разы нарастил основные экономические показатели — они являются ключевыми для права вступить в объединение. Кобахидзе резюмировал, что его партия может дать гарантию о том, что Грузия вступит в ЕС к 2030 году.

До этого глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что документ с конкретным планом действий по достижению членства в Европейском союзе (ЕС) отправлен в Еврокомиссию для рассмотрения.

Ранее в Грузии пообещали вступить в Евросоюз раньше Украины и Молдавии.

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