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Трампа не допустят до праймериз республиканцев в штате Мэн

Трампа не допустят до праймериз республиканцев в штате Мэн из-за 14-й поправки

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Carolyn Kaster/AP

Бывший президент США Дональд Трамп не будет допущен до участия в праймериз Республиканской партии в штате Мэн. Об этом сообщил высокопоставленный представитель избирательной комиссии штата, ссылаясь на решение, основанное на 14-й поправке конституции, пишет Reuters.

Указанная поправка запрещает лицам, принимавшим участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов или оказывавшим помощь и поддержку их врагам, занимать должности на службе США или отдельных штатов. Это изменение было внесено после Гражданской войны для ограничения прав политиков, участвовавших на стороне рабовладельческих штатов Юга.

6 января 2021 года сторонники Трампа, когда он был президентом, ворвались в здание Конгресса США, чтобы помешать утверждению результатов президентских выборов, состоявшихся в ноябре 2020 года. Победу на этих выборах одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция открыла огонь.
Накануне губернатор штата Флорида и кандидат на пост президента США от Республиканской партии Рон Десантис предупредил, что его конкурент Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом будет использовать власть против своих политических оппонентов.

Ранее в США назвали Трампа «авторитарным нарциссом».

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