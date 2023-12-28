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Власти Украины повысят налоги и отменят налоговые льготы

Klymenko Time: Киев повысит налоги и отменит льготы для пополнения бюджета

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Depositphotos

Власти Украины намерены повысить налоги и лишить налоговых льгот физических и юридических лиц в стране ради увеличения поступлений в бюджет. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time со ссылкой на аналитика и общественного деятеля Анатолия Амелина.

«В Украине будут повышать налоги и лишать льгот юридических и физических лиц ради увеличения поступлений в бюджет», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Киев намерен вернуть прогрессивную шкалу налогообложения для физических лиц, а для юридических лиц – отменить упрощенную систему налогообложения.

Кроме того, как сообщает издание, будут повышены акцизы на сигареты и алкоголь, а любые налоговые льготы отменят.

Киев, среди прочего, также намерен вернуть прогрессивную шкалу налогообложения для физических лиц.

До этого министр социальной политики Украины Оксана Жолнович заявила, что правительство может отменить запланированную с 1 марта индексацию пенсий, если страны Запада не пришлют финансовую помощь.

Накануне министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что Киев может отказаться от выплаты пенсий и зарплат госслужащим, если США и Евросоюз не предоставят необходимое финансирование в начале следующего года. По ее словам, подобное решение может затронуть 500 тыс. госслужащих, 10 млн пенсионеров и 1,4 млн учителей.

Ранее минфин Украины раскрыл ежедневные траты на боевые действия.

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