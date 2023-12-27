Минфин Украины раскрыл ежедневные траты на боевые действия

Министр финансов Украины Сергей Марченко раскрыл ежедневные траты страны на боевые действия. Об этом пишет Klymenko Time.

По словам Марченко, ежедневно тратится 5 млрд гривен (более 12 млрд рублей. — «Газета.Ru»).

Также он заявил, что в министерстве финансов Украины ожидают предложений от минобороны и генштаба относительно покрытия расходов на дополнительную мобилизацию в стране. По его словам, пока «слишком рано говорить о цифрах, потому что несформированное понимание потребностей со стороны ответственных структур». Он отметил, что в настоящий момент в бюджете Украины нет лишних средств, их еще предстоит найти.

До этого сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес два законопроекта в Верховную раду, которые призваны ужесточить режим мобилизации граждан. Инициативы имеют целью «должное комплектование боевых подразделений».

Ранее Залужный заявил, что на Украине не было запроса на мобилизацию 500 тыс. человек.