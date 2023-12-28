Более 40% немцев обеспокоены возможностью повторения беспорядков на Новый год

Более 40% жителей Германии опасаются повторения беспорядков на Новый год. Об этом свидетельствуют данные опроса социологического института INSA, проведенного для немецкой газеты BILD.

«43% опрошенных обеспокоены, что на Новый год может повториться прошлогодняя волна насилия. 51% не испытывают такого страха», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что только 21% опрошенных планирует запускать фейерверки на праздники, а 75% граждан ФРГ отказались от этой возможности.

Кроме того, 50% опрошенных выступили за полный запрет на пиротехнику в новогоднюю ночь.

Издание подчеркнуло, что на прошлый Новый год в нескольких городах Германии, в том числе в Берлине, вспыхнули беспорядки с применением пиротехники.

Данные о выборке опроса и погрешностях социологического исследования не приводятся.

До этого сообщалось, что жители Германии воруют мешки с песком, которые экстренные службы используют для укрепления дамб на фоне наводнений, для защиты собственных домов.

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