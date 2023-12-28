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Россиянам рассказали, как облегчить симптомы похмелья 1 января

Врач Лукьянов: вода и завтрак помогут облегчить симптомы похмелья 1 января

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Чтобы облегчить симптомы похмелья 1 января необходимо пить больше жидкости и позавтракать, даже если нет аппетита. Такой совет в эфире радиостанции «Говорит Москва» дал врач психиатр-нарколог Николай Лукьянов. Полезны, по его словам, сладкий чай и минеральная вода.

«Принятие небольшого количества пищи может облегчить состояние, убрать дискомфорт в животе. Следует отдавать предпочтение легкой и нежирной еде. Нужно поспать. Сон будет правильным решением, если беспокоит похмелье», — отметил Лукьянов.

Он также призвал не употреблять спиртное двое суток подряд.

Психиатр-нарколог, главврач Клиники доктора Исаева Даниил Петров до этого предупреждал, что при борьбе с похмельем не стоит пытаться «пропотеть» в бане, заниматься в тренажерном зале и налегать на напитки, содержащие кофеин. По его словам, серьезная физическая нагрузка или экстремальная температура приводит к сгущению крови, нарушению работы сердца и других органов.

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