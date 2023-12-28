Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Премьеры России и Азербайджана провел переговоры

Мишустин обсудил с премьером Азербайджана сотрудничество в промышленности

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин переговорил по телефону с азербайджанским коллегой Али Асадовым на тему сотрудничество в сфере промышленности и транспорта. Об этом сообщила пресс-служба правительства России в Telegram-канале.

Отмечается, что премьеры особое внимание уделили развитию взаимодействия Азербайджана и России в области промышленности и транспорта.

Кроме того, Мишустин и Асадов обсудили совместную работу в Содружестве Независимых Государств (СНГ) и других многосторонних форматах.

Накануне также сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге вопросы, связанные с армяно-азербайджанской мирной повесткой.

Днем ранее председатель армянского парламента Ален Симонян заявил, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном близко к подписанию и Баку этому способствует.

Ранее сообщалось, что Азербайджан передал Армении обновленную версию мирного договора.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами