Премьеры России и Азербайджана провел переговоры

Премьер-министр России Михаил Мишустин переговорил по телефону с азербайджанским коллегой Али Асадовым на тему сотрудничество в сфере промышленности и транспорта. Об этом сообщила пресс-служба правительства России в Telegram-канале.

Отмечается, что премьеры особое внимание уделили развитию взаимодействия Азербайджана и России в области промышленности и транспорта.

Кроме того, Мишустин и Асадов обсудили совместную работу в Содружестве Независимых Государств (СНГ) и других многосторонних форматах.

Накануне также сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге вопросы, связанные с армяно-азербайджанской мирной повесткой.

Днем ранее председатель армянского парламента Ален Симонян заявил, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном близко к подписанию и Баку этому способствует.

Ранее сообщалось, что Азербайджан передал Армении обновленную версию мирного договора.