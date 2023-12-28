Лавров усомнился в неспособности Израиля предупредить атаку ХАМАС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не может допустить мысли, что Израиль не принял бы никаких мер, если бы не знал о нападении на его территории палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, буквально на днях российские СМИ и социальные сети сообщили, что израильское руководство еще за год до нападения боевиков 7 октября было предупреждено разведкой о готовящейся масштабной террористической атаке.

«Я не могу допустить, что если это правда, то никаких мер предосторожности и превентивных мер не было принято», — сказал российский министр.

Он указал, что армия и силы безопасности Израиля всегда умели и были готовы наносить превентивные удары.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Израиль постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор Газа и начал массированные обстрелы.

5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в палестинском анклаве и окружил город Хан-Юнис.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. За неделю действия перемирия ХАМАС вернул 110 пленных заложников.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.