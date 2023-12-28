В Госдуме оценили пересмотр США стратегии Украины в пользу переговоров

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что США и европейские страны негласно меняют свою политику в отношении украинского кризиса в пользу переговоров с Россией, чтобы остановить военные и территориальные потери Киева на фронте. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.Ru», комментируя публикацию Politico.

«Понимая, что ситуация провальная и Украина будет терять территории, в какой-то момент времени они будут стремиться остановить этот провал и перейти к переговорам», — заявил Чепа.

В то же время он отметил, что Запад продолжает использовать тактику борьбы «до последнего украинца».

Депутат подчеркнул, что на сегодняшний день Украина не готова менять свою политику в отношении конфликта с Россией, но подтолкнуть Киев к пересмотру позиции могут военные.

«Пока это только может возникнуть внутри, как бы бунт в армии. На сегодняшний пока мы такого не наблюдаем», — констатировал парламентарий.

До этого издание Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника и европейского дипломата писало, что США и европейские страны негласно меняют свою политику в отношении украинского кризиса, отказываясь от идеи «тотальной победы над Москвой» ради укрепления позиций Киева на политической арене.

Ранее в США указали на изоляцию Зеленского со стороны союзников.