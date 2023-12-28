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В США указали на изоляцию Зеленского со стороны союзников

RS: Зеленский по итогам года попал почти в полную изоляцию

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский оказался практически в полной изоляции по итогам 2023 года, от него отвернулось большинство главных союзников, и прежде всего Вашингтон. Об этом пишет Responsible Statecraft.

Как отмечается в материале, Зеленский, которого на Западе считают «изолированным и оторванным от реальности», видимо, впал в немилость.

«К его несчастью, это не первый случай в истории внешней политики США, когда Вашингтон проявляет свою благосклонность в другом месте, нанося серьезный ущерб своим бывшим бенефициарам», — следует из текста.

Кроме этого, многие сторонники Киева намекают Зеленскому на необходимость территориальных уступок ради достижения мира, пишет газета. Мечта главы Украины присоединиться к НАТО становится все более призрачной, констатируют авторы.

«Многие из этих союзников, в том числе и основные СМИ, теперь предполагают, что Украине не только придется найти способ положить конец конфликту дипломатическим путем <…>, но и, возможно, придется пойти на территориальные компромиссы», — отмечается в материале.

До этого экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор счел, что главе Украины Владимиру Зеленскому не удастся избежать наказания после завершения конфликта с Россией. С его точки зрения, Зеленскому не получится избежать расплаты, даже если он решит покинуть территорию Украины.

Ранее украинский генерал-майор в отставке рассказал об ошибках Зеленского.

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