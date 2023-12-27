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Румыния присоединится к Шенгенской зоне в аэропортах и портах

Adevarul: Румыния присоединится к «воздушному Шенгену» в марте 2024 года

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Depositphotos

Румыния присоединится к Шенгенской зоне в аэропортах и портах в марте 2024 года. Об этом сообщает Adevarul со ссылкой на источники в правительстве.

В публикации отмечается, что на уровне ЕС была согласована дата о присоединении для воздушного и морского транспорта — 31 марта 2024 года, а для сухопутных границ перспективой является 2025 год.

Подчеркивается, что данное решение было принято на уровне Совета Евросоюза после нескольких недель переговоров между представителями заинтересованных стран — Румынии, Болгарии и Австрии.

Издание утверждает, что достигнутые соглашения буду подтверждены спустя два дня голосованием в Комитете постоянных представителей в ЕС.

До этого стало известно, что Румыния поддержит решения о начале переговоров с Молдавией и Украиной об их вступлении в Европейский союз.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не позволит Европейскому союзу совершить ужасную ошибку и начать переговоры о вступлении Украины в блок, даже если останется единственным из 27 лидеров стран — членов ЕС.

Ранее стало известно о возможном расширении ЕС на девять государств.

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