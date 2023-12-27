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В Турции заявили, что Швеция предприняла серьезные шаги для членства в НАТО

Советник Эрдогана заявил о серьезных шагах Швеции для членства в НАТО

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Швеция предприняла серьезные шаги, чтобы стать членом НАТО. Об этом заявил главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч в интервью телеканалу TRT Haber, передает РИА Новости.

Как рассказал Кылыч, Швеция внесла изменения в свое законодательство, конституцию, после саммита в Мадриде Швеция предприняла серьезные шаги.

По его словам, эти шаги, особенно при внесении поправок в законы, «не очень просты». Турецкая сторона рассчитывает, что Швеция продолжит вносить подобные изменения.

«Наши различные учреждения активно обмениваются информацией. Швеция предприняла серьезные шаги в этом направлении. Мы продолжаем поощрять их», — сказал советник турецкого лидера.

27 декабря турецкая газета газета Yeni Şafak сообщала, что Швеция отменила эмбарго на поставку в Турцию товаров военного назначения.

Ранее сообщалось, что Турция готова поддержать членство Швеции в НАТО ради поставок американских истребителей.

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