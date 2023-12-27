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В Киеве сообщили, какая страна стала третьим крупнейшим донором Украины

Минфин Украины: Япония стала третьим крупнейшим донором помощи Киеву

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Reuters

Япония является третьим крупнейшим донором помощи Украине из союзников Киева, в 2023 году Токио выделил Киеву $3,7 млрд. Об этом сообщило министерство финансов Украины в своем Telegram-канале.

«Япония является третьим крупнейшим донором финансовой помощи Украине. В 2023 году в государственный бюджет Украины было направлено 3,7 млрд долларов США льготного финансирования и грантов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что финансирование со стороны Японии «помогло обеспечить поддержку социального сектора, восстановление пострадавшей критической инфраструктуры, сферы здравоохранения и образования».

До этого сообщалось, что Украина ежедневно тратит порядка 5 млрд гривен на ведение боевых действий.

В свою очередь министр экономики Украины Юлия Свириденко заявляла, что Украина без выделенных денежных средств со стороны Запада рискует отложить выплаты заработных плат 500 тысячам госслужащих и 1,4 млн учителей, кроме того, без льгот могут остаться 10 млн украинских пенсионеров.

Ранее в Германии не увидели предпосылок для увеличения помощи Украине.

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