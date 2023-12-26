В Германии не увидели предпосылок для увеличения помощи Украине

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что не видит предпосылок для увеличения помощи Украине со стороны Берлина. Об этом он заявил в эфире телеканала NTV.

«Мы поставляем системы вооружения, оказываем финансовую помощь и обеспечиваем защиту многим людям в Германии. Мы уже являемся вторым по величине донором в мире», — сказал Линдер.

Он напомнил, что Германия финансирует «добрую половину всей помощи» из Европы для Украины. По его словам, на данный момент нет никаких признаков, что нужно делать больше.

Линдер также предположил, что необходимо добиваться более равномерного распределения нагрузки между государствами, которые помогают Киеву.

«Не может быть так, чтобы другие делали меньше, потому что Германия делает больше», — подчеркнул министр финансов ФРГ.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия должна продолжить поддержку Украины. По его словам, Киеву требуется помощь вне зависимости от бюджетных проблем Берлина.

Он добавил, что немецкая сторона испытывает серьезную нагрузку, в частности, из-за приема тысяч украинских беженцев. Шольц подчеркнул, что все равно считает решение по мигрантам верным.

Ранее в Германии призвали вернуть беженцев призывного возраста на Украину.