В Латвии заверили, что НАТО делает все необходимое для безопасности Европы

Посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш заверил, что Североатлантический альянс предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности Европы на фоне конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу TV3.

Риекстиньш заявил, что в НАТО считают основными угрозами Россию и терроризм. В связи с этим предпринимаются все необходимые действия по укреплению безопасности и реализации оборонных планов, которые подразумевают защиту государств-членов «с первой минуты и первого сантиметра».

По его словам, конфликт на Украине создает риски для НАТО, поэтому организация предпринимает действия, направленные на сдерживание «потенциального агрессоров».

До сих пор подобная тактика НАТО достигала своих целей, подчеркнул Риекстиньш.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа назвал «желанием завязать дискуссию на пустом месте» разговоры о том, что Россия может напасть на страны НАТО. По его словам, ни у кого нет ответа, возможно ли такое развитие событий.

Ранее в СФ не исключили провокаций на Балтике со стороны Латвии, Литвы и Эстонии.