Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Латвии заверили, что НАТО делает все необходимое для безопасности Европы

Посол Латвии в НАТО: альянс делает все необходимое для безопасности Европы

close
100%
Global Look Press

Посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш заверил, что Североатлантический альянс предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности Европы на фоне конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу TV3.

Риекстиньш заявил, что в НАТО считают основными угрозами Россию и терроризм. В связи с этим предпринимаются все необходимые действия по укреплению безопасности и реализации оборонных планов, которые подразумевают защиту государств-членов «с первой минуты и первого сантиметра».

По его словам, конфликт на Украине создает риски для НАТО, поэтому организация предпринимает действия, направленные на сдерживание «потенциального агрессоров».

До сих пор подобная тактика НАТО достигала своих целей, подчеркнул Риекстиньш.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа назвал «желанием завязать дискуссию на пустом месте» разговоры о том, что Россия может напасть на страны НАТО. По его словам, ни у кого нет ответа, возможно ли такое развитие событий.

Ранее в СФ не исключили провокаций на Балтике со стороны Латвии, Литвы и Эстонии.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами