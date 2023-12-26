В СФ не исключили провокаций на Балтике со стороны Латвии, Литвы и Эстонии

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что не исключает провокаций со стороны Латвии, Литвы и Эстонии в Балтийском море. Его словам приводит ТАСС.

«Я не исключаю провокаций со стороны трех этих государств Балтии», — сказал он.

По словам Косачева, на территории прибалтийских государств приходят солдаты их союзников по НАТО. Он предрек, что первое направление провокационного удара будет сосредотачиваться на том, чтобы пытаться создать для России проблемы в акватории Балтийского моря.

По мнению вице-спикера Совфеда, у России достаточно сил и средств, чтобы не допустить превращения Балтики во «внутреннее море» Североатлантического альянса.

Ранее Косачев сообщил, что Совфед РФ подготовит предложения о защите россиян от атак Киева.