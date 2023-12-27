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Захарова объяснила, чего пытается добиться Боррель заявлениями о российской угрозе

Захарова: Боррель говорит об угрозе из РФ, чтобы отвлечь от проблем Евросоюза

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Russian Foreign Ministry/Reuters

Глава евродипломатии Жозеп Боррель пытается отвлечь внимание граждан Евросоюза от насущных экономических проблем разговорами о мнимой российской угрозе. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сейчас раскручивание тезиса об угрозах с Востока используется еще и для отвлечения внимания в преддверии выборов 2024 года в Европарламент, в отдельных странах ЕС. А от чего внимание населения отвлекают? От насущных проблем», — уверена дипломат.

Захарова напомнила, что в данный момент ряд стран ЕС переживает период экономической стагнации, падения доходов, дефицита энергоресурсов, инфляции и внутриполитической нестабильности. Все это, отметила представитель МИД, стало следствием политики руководства Евросоюза, включая самого Борреля и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

26 декабря журнал Politico опубликовал юмористический антирейтинг года, в котором Борреля назвали «благожелательным болваном». Авторы статьи отметили, что по мере того как его срок подходит к концу, Боррель старается ежедневно напоминать о своей дипломатической несостоятельности.

Ранее стало известно, что Боррель опасается победы правых на выборах в Европарламент.

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