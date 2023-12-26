В Москве заявили, что готовы помочь Баку и Еревану закончить мирный договор

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Известия» заявил, что Москва готова оказывать помощь Баку и Еревану в завершении работы над мирным договором.

По его словам, обе стороны за последнее время не раз демонстрировали готовность завершить работу над мирным договором.

«Россия готова им помогать, готова это приветствовать», — сказал представитель Кремля.

25 декабря Министерство иностранных дел Армении получило от азербайджанских коллег обновленную редакцию мирного договора.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня. С тех пор идут переговоры о заключении мира.

Ранее в Кремле рассказали, будут ли отдельные переговоры президента РФ Путина и Пашиняна в Петербурге.