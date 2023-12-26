Тимошенко отказалась голосовать за закон о мобилизации

Лидер украинской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала закон о мобилизации на Украине в его текущей редакции антиконституционным и отказалась за него голосовать. Ее цитирует локальная газета «Страна.ua» в Telegram.

«Батькивщина» не будет голосовать за закон о мобилизации в его нынешнем виде», — заявила парламентарий.

По мнению Тимошенко, представленный в парламент страны нынешний вариант закона не соответствует Конституции.

До этого глава министерства обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев хочет мобилизовать уехавших из страны украинцев в возрасте от 25 до 60 лет. В самом ведомстве эти слова поспешили опровергнуть. Якобы немецкие СМИ неправильно трактовали высказывания Умерова. Впрочем, некоторые политики в Европе согласны с тем, что украинские мужчины-беженцы могут помочь своей стране на фронте. По данным газеты Bild, в одной только Германии проживает порядка 190 тысяч украинцев призывного возраста.

Ранее Залужный в целом поддержал готовящийся законопроект о мобилизации.