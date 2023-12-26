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Иран пригрозил Израилю ответом на ликвидацию советника КСИР в Сирии

Глава МИД Ирана предупредил об ответе Израилю за ликвидацию советника КСИР

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Shutterstock

Иран расценил как террористический акт действия Израиля, в результате которых в Сирии ликвидировали советника Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сейеда Рази Мусави. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел исламской республики Насер Канаани в Telegram-канале.

Глава МИД предупредил, что Иран оставляет за собой право на принятие ответных мер на действия Израиля.

Накануне иранское государственное агентство Tasnim сообщило, что советника КСИР не стало в результате ракетной атаки Израиля по окрестностям сирийского Дамаска. Посол Ирана в Дамаске Хосейн Акбари заявил, что со стороны Израиля три ракеты прилетели по дому, в котором жил советник.

До этого Нассер Канаани заявил, что власти Израиля должны перейти к стабильному перемирию в секторе Газа. Он добавил, что иранское руководство внимательно наблюдается за реализацией сделки Израиля и ХАМАС. Канаани подчеркнул, что Тегеран «следит» за возможным продлением временного перемирия.

Ранее Израиль призвали остановить агрессию в Газе.

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