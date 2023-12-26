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Стало известно о заморозке вопроса о прекращении огня в Газе

Al-Araby Al-Jadeed: вопрос переговоров о прекращении огня в Газе заморожен

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Athit Perawongmetha/Reuters

Вопрос прекращения огня в секторе Газа заморожен. Об этом сообщила египетская газета Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на источники.

В Каир прибыла израильская делегация, в состав которой вошел сотрудник правительства, курирующий вопросы заключенных и пропавших без вести людей. По информации источника, миссия делегации заключается в изучении позиции ХАМАС по вопросам перемирия.

Отмечается, что вопрос консультаций о прекращении огня в секторе Газа заморожен, так как ожидается новая позиция Израиля после заседания военного кабинета, который прошел накануне. На заседании обсудили детали визита делегации в Каир и позиции ХАМАС.

26 декабря телеканал Al-Hadath сообщил, что палестинские фракции всерьез рассматривают предложение Египта по остановке боевых действий в секторе Газа.

До этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «дерадикализацию» всего палестинского общества условием мира в секторе Газа.

Ранее Нетаньяху назвал ключевой метод освобождения заложников в Газе.

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