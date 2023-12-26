В Польше заявили об исчезновении материалов из архивов государственных СМИ

В Польше начался конфликт вокруг Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, в результате которого часть их архивов может быть утрачена. Об этом в соцсети Х (ранее — Twitter) сообщил председатель Национального совета телевидения и радиовещания Мачей Свирский.

«Поскольку появляются сообщения об уничтожении архивов TVP и Польского радио, я прошу всех авторов, чьи материалы и произведения стали недоступны, сообщить о таких фактах», — написал Свирский.

По его информации, из архива удалены фильмы Reset и «Ведомственные дети», созданные перед недавними парламентскими выборами с критикой тогдашней оппозиции, в итоге пришедшей к власти.

В середине декабря министр культуры Польской республики уволил председателей правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства и распустил их наблюдательные советы, одновременно назначив новые.

Это решение не приняла находившаяся до недавнего времени у власти польская партия «Право и справедливость», которая, несмотря на переход в оппозицию, де-факто контролировала эти СМИ за счет лояльных журналистов. В результате этих событий сразу несколько человек считают себя руководителями Польского телевидения (TVP), что вносит неразбериху в его работу.

23 декабря президент Польши Анджей Дуда наложил вето на закон о финансировании госСМИ.

21 декабря президент Польши раскритиковал решение о смене руководства госСМИ.

Ранее польские журналисты выразили негодование из-за смены руководства СМИ после выборов.