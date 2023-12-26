Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Польше заявили об исчезновении материалов из архивов государственных СМИ

Глава Нацсовета Свирский: в Польше подчищают архивы государственных СМИ

close
100%
Shutterstock

В Польше начался конфликт вокруг Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, в результате которого часть их архивов может быть утрачена. Об этом в соцсети Х (ранее — Twitter) сообщил председатель Национального совета телевидения и радиовещания Мачей Свирский.

«Поскольку появляются сообщения об уничтожении архивов TVP и Польского радио, я прошу всех авторов, чьи материалы и произведения стали недоступны, сообщить о таких фактах», — написал Свирский.

По его информации, из архива удалены фильмы Reset и «Ведомственные дети», созданные перед недавними парламентскими выборами с критикой тогдашней оппозиции, в итоге пришедшей к власти.

В середине декабря министр культуры Польской республики уволил председателей правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства и распустил их наблюдательные советы, одновременно назначив новые.

Это решение не приняла находившаяся до недавнего времени у власти польская партия «Право и справедливость», которая, несмотря на переход в оппозицию, де-факто контролировала эти СМИ за счет лояльных журналистов. В результате этих событий сразу несколько человек считают себя руководителями Польского телевидения (TVP), что вносит неразбериху в его работу.

23 декабря президент Польши Анджей Дуда наложил вето на закон о финансировании госСМИ.

21 декабря президент Польши раскритиковал решение о смене руководства госСМИ.

Ранее польские журналисты выразили негодование из-за смены руководства СМИ после выборов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами