Экс-заместитель командующего Европейским командованием ВС США, генерал-лейтенант Стивен Твитти допустил, что итог конфликта на Украине может склонится в пользу России. Об этом военный заявил телеканалу NBC News.

«Тогда (итог — «Газета.Ru») <…> может склониться в сторону России», — сказал Твитти.

По его мнению, сейчас ситуация такова, что, если не появится явный победитель, наступит «патовое положение» и конфликт превратится в «замороженный». По мнению генерал-лейтенанта, все зависит от того, получит ли Украина новое вооружение и деньги.

В начале декабря американский офицер рассказал, чем закончится конфликт на Украине. По словам офицера морской пехоты США в отставке Скотта Риттера, военные действия на Украине завершатся взятием российской армией Одессы для обеспечения безопасности Крыма и Севастополя. Экс-разведчик также добавил, что после разгрома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Россия будет стремиться к полному политическому краху Киева.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.