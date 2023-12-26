Путин и Пашинян пообщались на экскурсии

Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели беседу во время экскурсии по музею-заповеднику «Павловск», который находится неподалеку от Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС.

Во время мероприятия политики оживленно общались, стоя поодаль от других лидеров стран Содружества независимых государств (СНГ).

Ранее первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия и Армения никогда не прекращали дружбу, обратные утверждения не соответствуют действительности.

«Мы не прекращали дружбу нашу, не прекращали наше сотрудничество… никогда Россия такой вопрос не ставила. Кстати, и Армения, официальные лица такой вопрос не ставили», — сказал Джабаров.

До этого Никол Пашинян обвинил Россию в невыполнении соглашений по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Заявления прозвучали в ответ на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о попытках Еревана дезавуировать договоренности лидеров РФ, Азербайджана и Армении.

Ранее в Санкт-Петербурге стартовал саммит глав государств СНГ.