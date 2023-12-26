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В Санкт-Петербурге стартовал саммит глав государств СНГ

В Санкт-Петербурге началась неформальная встреча глав стран СНГ

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Павел Бедняков/РИА Новости

Неформальная встреча глав государств СНГ стартовала в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин пригласил на саммит коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Участники встречи начали общение не за столом, а на экскурсии по дворцово-парковым комплексам Санкт-Петербурга.

Лидеры стран Содружества уже посетили музей-заповедник «Павловск». Здесь высоких гостей встретили рождественскими колядками, затем был дан концерт с участием симфонического оркестра «Северная симфония», который вел спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Далее в программе — поездка в Царское село и Петергоф.

26 декабря президент Туркмении Сердар Бердымухамедов приехал в Петербург на саммит глав СНГ.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в северную столицу России.

Ранее все члены совета ЕАЭС согласились утвердить декларацию.

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